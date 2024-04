Ginnastica. Milena Baldassarri vince il campionato italiano a squadre con la Raffaeli

Ottavo scudetto consecutivo a squadre per Milena Baldassarri, che insieme a Sofia Raffaeli continua a dettare legge con la Faber Fabriano. Il successo è arrivato nella Final Six di Torino, ultimo atto del campionato di ginnastica ritmica riservato alle squadre. Nella semifinale, dove Milena ha ottenuto 31.350 punti nella palla, le marchigiane hanno avuto la meglio sull’Armonia d’Abruzzo Chieti con un punteggio di 11 punti speciali contro 9. Nella finale a tre, dove Fabriano ha affrontato Viareggio e Udine, Baldassarri è stata decisiva con i 31.330 punti nelle clavette per la vittoria dello scudetto. Nella classifica finale, Fabriano ha chiuso al primo posto con 10 punti, davanti a Viareggio con 8 e Udinese 6. L’ultimo atto del campionato italiano ha inaugurato un calendario ricco di impegni per Milena che la porterà alle Olimpiadi di Parigi, appuntamento clou dell’anno. Si parte il 22 maggio con gli Europei di Budapest poi ci saranno i campionati italiani assoluti di Folgaria il 7/9 giugno dove si giocherà con Raffaeli il titolo italiano. Il 21 giugno ci sarà la tappa di Milano della World Cup. Sempre nello scorso week end, è arrivata un’altra grande soddisfazione per la ginnastica ritmica ravennate. Margherita Fucci, atleta di punta della ginnastica ritmica Cervia entrata nel giro della nazionale Juniores, ha vinto la medaglia d’argento nelle clavette nella tappa della World Cup disputatasi a Sofia.