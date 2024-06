Ginnastica ritmica Ai campionati italiani. Maxisport, le Allieve centrano l’argento

La società fiorentina di ginnastica ritmica Maxisport Firenze sugli allori per aver centrato risultati di grande importanza. Il fiore all’occhiello è il secondo posto ottenuto nel campionato italiano, una delle manifestazioni più prestigiose della disciplina per la categoria Allieve. Maxisport è tornata da Napoli con un risultato eccellente a livello nazionale e la medaglia d’argento cucita sulle maglie. Da ricordare che il regolamento prevedeva che dopo la fase iniziale di qualificazione tutto si azzera e la gara riparte per la disputa della finale. Nel momento decisivo, con un’altra prestazione da manuale, le ragazze fiorentine confermano il secondo posto e si laureano vice campionesse d’Italia premiate dalla Federazione ginnastica ritmica per la fascia di età Allieve (dagli 8 ai 12 anni).

Queste le parole del tecnico responsabile della società Maxisport Firenze, Serena Bosi:"“Sono orgogliosa del mio gruppo di atlete e del mio staff tecnico che sta mostrandosi unito e competente. Siamo contenti di aver condiviso il podio con l’altra squadra toscana Campione d’Italia, Motto Viareggio. Tanta emozione per tutti, ginnaste, insegnanti, genitori, tifoseria, per questo risultato altissimo e mai raggiunto prima dalla nostra società. Ringrazio tutti e il nostro impegno e lavoro va avanti con forza e passione per far crescere il gruppo. Le ginnaste devono cercare di vincere, ma soprattutto di divertirsi e di stare bene insieme con amicizia". Infine Bosi vuole ricordare: "Un grande applauso alle nostre atlete perchè dopo un’ottima gara di qualificazione con le migliori 25 squadre d’Italia, sono state brave a tenere la concentrazione concludendo seconde. Nella finale erano presenti 10 squadre".

Queste le ragazze delle ginnastica ritmica Maxisport Firenze: Sofia Brogi, Denise Paoli, Emma Galletta, Noemi Aono, Bianca Meozzi, Aurora Bei, coordinate dalla tecnica responsabile della società Serena Bosi e dalle altre istruttrici del team agonistico quali Emma Margheri, Eleonora Ferrari, Elisa Sartiani, Sara Bronzetti.

Francesco Querusti