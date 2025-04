Ginnastica Ritmica Albachiara: Campione d'Italia e Promossa in Serie A1

La Ginnastica Ritmica Albachiara si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia di categoria nella terza e ultima tappa del campionato di serie "A2" che si è svolta al "Palabaldinelli" di Osimo. Ma, soprattutto, la formazione lucchese festeggia la contestuale promozione in serie "A1" per la prossima stagione: un traguardo che premia, oltretutto, la crescita costante della squadra.

Nel dettaglio, Alessia Rigato al cerchio, Alyssa Tontini alla palla, Lisa Berchiolli alle clavette e Alice Ricci al nastro hanno dimostrato grande coesione e talento, ottenendo un punteggio complessivo di 101.950 che ha consentito loro di superare le dirette avversarie. Ottima anche la prestazione di Giulia Giusti e Raffaella Donati che in quest’ultima tappa erano riserve.

Un successo, quello ottenuto dall’Albachiara, che conforma l’ottimo percorso fatto dal team, culminato con la conquista del titolo nazionale di categoria, frutto del duro lavoro delle atlete, dello staff tecnico e, soprattutto con la promozione nella serie superiore.

"Siamo molto emozionate per questo traguardo – affermano squadra e allenatrici – : a volte crederci fino in fondo porta davvero alla realizzazione dei propri sogni. Le ragazze sono state eccezionali, i genitori sugli spalti ci hanno accompagnato, facendoci sentire tutto il loro calore e noi allenatori non abbiamo mai smesso di crederci fino all’ultimo secondo dell’ultimo esercizio. Ed è proprio vero che, quando ci credi fino in fondo, insieme è tutto possibile. Albachiara oggi è storia e noi siamo veramente felici".

Grande commozione per la direttrice tecnica Elisa Quilici che, insieme a Margherita Quilici, Jessica Martinelli e Agnese Rugani formano lo staff tecnico.

Alessia Lombardi