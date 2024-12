Ginnastica Ritmica. Estense Putinati terza ai campionati tricolori. Dopo tre titoli di fila, lo scettro va a Legnano

Dall’Estense Putinati ci si aspetta sempre il massimo, al punto tale da restare sorpresi quando non ottiene il primo posto. Dopo tre titoli italiani di fila, la squadra Open guidata da Livia Ghetti ha ceduto lo scettro alla Ginnastica Moderna Legnano (30,450 punti), che si è imposta nel campionato nazionale d’Insieme Gold davanti all’Udinese (30,350). Un paio di errori hanno impedito all’Estense Putinati di confermarsi per l’ennesima volta la squadra di ginnastica ritmica più forte d’Italia, ma le atlete di casa nostra hanno comunque lasciato la Fiera di Rimini a testa altissima, con un terzo posto che certifica il valore di un gruppo che ha dimostrato carattere, tecnica e personalità. Stiamo parlando di Martina Cesari, Nathalie Cottafava, Giorgia Gargantini, Silvia Pecchenini e Maddalena Vitali.

Una medaglia di bronzo da celebrare a dovere per le allenatrici Livia Ghetti e Sara Mosca, impreziosita dalla presenza di Alessia Maurelli che prima ha tifato per le ex compagne dell’Estense Putinati e poi le ha premiate sul podio di Rimini.

"Avevamo la possibilità di riconquistare il titolo, le ragazze erano pronte per ripetersi, ma stavolta qualcosa è andato storto – ammette Livia Ghetti –. Del resto, dopo tre primi posti consecutivi era fisiologico che accadesse: non si può vincere sempre. Ho avvertito un po’ di tensione nelle ginnaste: ci tenevano tantissimo, ma due errori hanno condizionato la prestazione. Nonostante tutto, la squadra ha dimostrato il proprio valore centrando il terzo gradino del podio su quasi 40 squadre, quindi il bilancio è senza dubbio da considerarsi positivo. Inoltre, è stato bellissimo esibirsi davanti alle Azzurre Duranti, Russo e soprattutto la nostra Maurelli. Alla fine Alessia ha premiato le sue ex compagne, che si sono commosse".

Stefano Manfredini