Ginnastica ritmica: finali. Lucca, cinque ori nazionali

Alle finali nazionali "Silver Winter Edition" della Fgi, a Rimini, La Ritmica Lucca ha partecipato con diciassette ginnaste e molte di loro hanno portato a casa titoli nazionali e numerosi podi per la grande soddisfazione del club.

Le ottime prestazioni di Giulia Guerra le hanno fanno ottenere ben tre titoli nazionali nella categoria "LB2-A2": all around, al nastro e alla palla. Nella categoria "LB2-A3" Sofia Moretti è salita sul terzo gradino del podio in classifica generale; per lei anche il titolo di campionessa nazionale alla palla e il quinto posto al nastro. Nella stessa categoria Tiara Ricci ha ottenuto il quinto posto alla palla, il settimo al nastro e nell’ all around. Il team "LB allieve" si è piazzato al ventisettesimo posto nella gara winter club.

Vera Menghini, nella categoria "LE-A2" ha chiuso come vicecampionessa al nastro. Si classifica all’ ottavo posto nel corpo libero e al dodicesimo nell’ all around. Nella categoria "LD-J3" Lara Giannecchini è vicecampionessa nazionale al nastro: un ottimo quinto posto in all around e un nono posto al cerchio.

Infine Emma Torselli si è laureata campionessa nazionale alla fune e ha terminato come vicecampionessa nazionale all around nella categoria "LD-A1", ottenedo anche il quinto posto al corpo libero.