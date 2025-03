Ginnastica ritmica. Girasole splende. Due titoli regionali

Due campionesse regionali "Uisp" per la Ritmica Girasole: sono Anna Puccinelli ed Angelica Albano. Alla seconda prova del campionato regionale, al "Palacarlesi" di Pisa. La Girasole era presente con ben 14 ginnaste, molte debuttanti in Seconda categoria. La classifica della gara viene fatta per singolo attrezzo e per "all around", sommando i due esercizi presentati. Inoltre viene assegnato il titolo di campionessa regionale 2025 al miglior punteggio all around ottenuto nelle due gare disputate (Piombino e Pisa in questo caso).

Vicecampionessa toscana Sofia Braconi, bronzo per Daliia Sycheva. Fra le "Esordienti Elite" Anna Puccinelli, 9 anni, prima al corpo libero, prima alla palla e prima assoluta "all around" e titolo regionale. Nelle "Esordienti 2015", ottime e vincenti prove per Anna Petrocchi (prima alla palla e al nastro) e per Giulia Bianchini (prima alla fune e quarta al corpo libero). Non c’è storia nelle "Elite Junior": si conferma ad alti livelli Angelica Albano che mostra tutte le sue doti naturali per questa disciplina ed è prima alla fune, seconda alla palla, prima nell’all around e, quindi, campionessa regionale.

Nelle "Junior 2010" Elisa Tucci e Sofia Braconi conquistano il podio al secondo e terzo posto nell’all around. Infine ancora un podio girasole, nelle "Junior 2011", nella palla, dove Gloria Matija è seconda e Matilde Fenili terza.