Pesca, i risultati di tutte le categorie alle Vallette. Provinciale di Carpfishing. Ok Barboni e Pezzolati

Ha preso il via, sul campo di gara delle Vallette a Ostellato, il campionato provinciale a Coppie di Carpfishing. Ad onor del vero la gara di apertura non è nata sotto i migliori auspici, infatti una pioggia torrenziale ha accompagnato entrambe le giornate di gare rendendo difficili tutte le operazioni, sia per quel che concerne la pesca che per la logistica, anche la resa in termini di pescato ha ovviamente risentito del meteo negativo e purtroppo si sono registrati 4 cappotti. La speranza dei carpisti ferraresi è che la prossima prova, in programma ad Ostellato Vecchio già nelle giornate del 5 e 6 aprile, possa dare quei riscontri migliori che tutti si aspettano in termini di pescato.

Entriamo comunque nel merito dei settori di questa prima prova. Il settore A ha visto la cattura di 8 pesci totali, la vittoria è andata alla coppia formata da Francesco Barboni e Davide Pezzolati del Cps Codigoro, che con 4 catture hanno totalizzato un peso totale di 18,210 kg. secondo posto, staccati di quasi 10 kg. Giuseppe Lelli e Paolo Sangiorgi del Carp Busters Fishing Team. Il settore B ha visto portare alla pesa ben 12 catture e vittoria di settore per Alessandro Di Giuseppe e Luca Fabbretti del Carp Busters Fishing Team con 5 pesci e 13,240 kg. secondo posto per Matteo Macchioni e Andrea Casoni del Cps Codigoro con 2 pesci e 10,100 kg. Il settore C ha visto portare alla pesa 6 esemplari e ha fatto registrare il successo di Manuele Galassi e Enrico Boldrini del Carp Busters Fishing Team con tre pesci e 9,380 kg, secondo posto per Vanni Pirani e Luca Pederzoli della Asd Cavalletta con un pesce e 5,310 kg. Il settore D ha visto uscire 9 pesci, per una classifica che assegna la vittoria a Fausto Merli e Davide Passi della Asd Cavalletta con 3 pesci e 9,750 kg, secondo posto per Stefano Guariento e Roberto Chiarelli del Cps Codigoro con 2 pesci e 8,180 kg. La gara è stata organizzata dal Ferrara Carp Team, direttore di gara Luca Gilli, giudice di gara Paolo Lucchi, e tutti i pesci catturati, subito dopo la pesatura, sono stati reimmessi in acqua.