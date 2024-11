Ginnastica ritmica. Gyminica, giovani protagoniste

È stato un mese di grandi risultati per la società forlivese di ginnastica ritmica Gymnica’96. Tre sono stati gli importanti campionati nazionali che hanno visto la partecipazione delle atlete di Forlì: la più giovane, Zoe Torri, classe 2013, a Cervia ha svolto buone prestazioni a corpo libero e nastro, senza perdite d’attrezzo, e si è confrontata degnamente con le migliori ginnaste d’Italia.

A seguire la junior Aurora Benedetti, classe 2010, Ginevra Finotto, classe 2009, e la senior Martina Minotti, 2007: hanno tenuto testa nella gara più difficile dell’anno, a Campobasso, ad atlete di interesse nazionale, alla presenza di una giuria internazionale di altissimo livello. Le ragazze, al termine di eccellenti esecuzioni su programma completo, si sono posizionate a metà classifica.

A chiudere la triade di campionati nazionali ci pensano le junior Debora Hushi (classe 2010) al cerchio e Giulia Coveri (classe 2009) con palla e clavette che presentano un programma competitivo ma che purtroppo non è sufficiente a raggiungere il podio.

"Adesso si torna al lavoro in palestra – dicono l’allenatrice Chiara Domeniconi e il presidente Alessandro Fossi, fortemente motivati –, per preparare il prossimo campionato di serie A che si svolgerà nel 2025 e che vedrà Forlì ospitare la seconda tappa il 15 marzo all’Unieuro Arena, con le ragazze che militano in A2 che saranno tra le protagoniste".