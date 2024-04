Ginnastica ritmica. La Girasole sugli scudi al campionato nazionale "Silver»: tre ori e cinque argenti

Alla seconda prova del campionato nazionale "Silver" della Fgi, categorie "LB" ed "LC", fa festa la Ritmica Girasole con tre ori e cinque argenti. Il club lucchese era presente con ben venti ginnaste nelle due categorie amatoriali ed è risultato una delle società più numerose in gara, sotto la guida della coach Chiara Conforti, coadiuvata dalla veterana Rebecca Del Freo.

Vittoria, nelle "Junior 2", per Lavinia Maria Arduini e, nelle "Junior 3", con Beatrice Gemignani che hanno ben eseguito i due esercizi al cerchio e alle clavette. Nelle "Allieve 1ª fascia" Anna Petrocchi è quarta, Giulia Bianchini è quattordicesima. Nelle "Allieve 2ª fascia" Benedetta Fattorini è decima, Carolina D’Arcangelo undicesima, Sara Di Giovanni dodicesima, Martina Duchetti diciannovesima e Giulia Belfiore ventiduesima.

Nelle "Allieve 3ª" fascia Viola Bianchini è undicesima e Arianna Derchi quindicesima. Nelle "Allieve 4ª fascia" sale sul secondo gradino del podio Daliia Sycheva. In crescita Daniela Bernashevska che passa dal quindicesimo posto della prima prova, al quinto.

Nelle "Junior 1" Matilde Fenili è quinta e Gloria Matija è settima assoluta. Si sale di categoria e nelle "Junior LB2" ancora una vittoria per la Ritmica Girasole con Elisa Tucci che vince su Sofia Braconi. Nel campionato "Silver-LC", "Allieve 1ª fascia", la più piccola, Margherita De Iturbe (8 anni), alle sue prime pedane, è seconda; argenti anche per Luiza Gjergji in "4ª fascia Allieve" e Angelica Albano in "2ª Junior".