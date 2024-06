Ginnastica Ritmica. La Nitro Siena brilla a Pedrosa Bologna. Pioggia di medaglie

Ottimi risultati per la Ginnastica Ritmica Nitro Siena durante la competizione nazionale andata in scena a Pedrosa (Bologna) nello scorso weekend. La competizione nazionale di ginnastica ritmica svoltasi in Emilia infatti ha visto brillare le atlete della Nitro Siena, che hanno ottenuto risultati straordinari, confermando ancora una volta il loro talento e la loro dedizione. Ecco un resoconto dei trionfi ottenuti: prima campionessa nazionale Margherita Capponi che ha conquistato il titolo nazionale nella categoria junior 2010 con un’eccezionale performance al cerchio. La sua eleganza e precisione hanno impressionato i giudici, permettendole di salire sul gradino più alto del podio. Titolo di vice campionessa nazionale per Sofia Lobe che ha brillato nella categoria senior, ottenendo un meritatissimo secondo posto alla fune. La sua forza e coordinazione hanno dimostrato l’altissimo livello di preparazione delle atlete senesi. Bene anche Bianca Fanciulli del Casino che ha incantato tutti con il suo esercizio combinato palla+corpo libero, superando ben 22 ginnaste. La sua versatilità e grazia hanno reso la sua performance una delle più memorabili della competizione e le sono vale il titolo di vice campionessa nazionale. Prima nela Coppia Cerchio Palla il duo formato da Bianca Fanciulli e Vittoria Lai che hanno trionfato nella competizione a coppie, imponendosi su ben 28 duetti provenienti da tutta Italia. La loro sincronia perfetta e l’armonia nei movimenti hanno portato la vittoria.