Ginnastica Ritmica, l’allenatrice Livia Ghetti: "Tifiamo tutte per lei». Pecchenini, dalla Putinati al sogno delle Farfalle

Dopo Alessia Maurelli e Martina Santandrea, un’altra atleta sbocciata nell’Estense Putinati si candida a entrare nella squadra Nazionale di ginnastica ritmica. Per intenderci, il gruppo delle Farfalle guidato da Emanuela Maccarani, capace di conquistare due medaglie di bronzo nelle Olimpiadi di Tokyo e Parigi. Stavolta si appresta a spiccare il volo Silvia Pecchenini, ginnasta riminese classe 2005 che fino a sabato prossimo lavorerà all’Accademia Internazionale di Desio con altre atlete candidate alla selezione per entrare nella squadra Nazionale: Chiara Badii (Raffaello Motto Viareggio), Aurora Bertoni (Eurogymnica Torino), Lorjen D’Ambrogio (Ginnastica Opera Roma), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino), Allegra Jakic (Cervia Ginnastica e Sport), Alexandra Naclerio (Aeronautica Militare), Serena Ottaviani (Aeronautica Militare), Gaia Pozzi (San Giorgio ’79 Desio), Isabel Rocco (Udinese), Giulia Segatori (Aeronautica Militare), Sofia Sicignano (Raffaello Motto Viareggio), Eleonora Tagliabue (San Giorgio ’79 Desio), Bianca Vignozzi (Etruria Prato), Laura Zambolin (Ginnastica 5 Cerchi).

Inutile dire che tutta l’Estense Putinati e in maniera particolare Livia Ghetti facciano il tifo per Silvia Pecchenini, che un paio di mesi fa ha superato l’esame di maturità pochi giorni dopo aver vinto per la terza volta di fila il campionato italiano con la propria società: "È una ginnasta molto promettente, tra le protagoniste della scalata dalla serie B all’A1 – sottolinea la storica allenatrice –. È di Rimini, ma cinque anni fa assieme alla sua famiglia ha scelto l’Estense Putinati per coltivare il proprio talento. Il suo percorso sportivo e scolastico è stato eccezionale, e ora merita questa opportunità nella squadra Nazionale. Nei giorni scorsi Alessia Maurelli è venuta a trovarci e l’ha incoraggiata: facciamo tutte il tifo per Silvia".

Stefano Manfredini