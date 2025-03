Le gare in Val di Taro. Successi per il Johnny’s Karate

Una domenica di successi e qualificazioni per il Johnny’s Karate di Borgo Sisa, che a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, ha disputato le fasi regionali per accedere ai campionati italiani di kumite e kata.

Nel kumite, Adele Leoni ha dominato la categoria di peso -55 kg vincendo i tre turni rispettivamente 4-0, 7-0 e 6-0. Nel kata Alessio Pinto, sedicenne da pochi mesi in una categoria di atleti fino ai 35 anni, e Manuela Blasi hanno vinto i primi incontri fino ad approdare alle semifinali, perse contro i campioni in carica. Le medaglie di bronzo sono però sufficienti per accedere ai campionati italiani.

Tutti e tre gli atleti hanno quindi strappato il pass per il torneo che si disputerà a Ostia dal 28 al 30 marzo. Oltre a loro ci sarà anche Sebastian Foschi, già qualificato di diritto grazie alla convocazione in Nazionale per i campionati europei che si sono disputati in Polonia.

"Siamo tutti contenti per il lavoro che portiamo avanti da anni, c’è grande soddisfazione per le qualificazioni", ha commentato il tecnico Michela Nanni.

Jacopo Ceroni