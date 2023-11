Ginnastica ritmica L’atleta delle Maripose ha 10 anni. Doppio titolo regionale per Emma Aliboni alla fune e al cerchio

Come diceva Muhammed Alì "Vola come una farfalla e pungi come un’ape". Ed è così che la piccola Emma Aliboni, classe 2013, delle Maripose di Massa, a soli 10 anni conquista il primo gradino del podio sia alla fune che al cerchio, nella fase Interregionale di specialità zona tenica 3-Gold Allieve, che si è svolta a Foligno. Alla fase di zona tecnica l’accesso era riservato solo alle prime tre classificate su ogni attrezzo per le regioni Toscana, Lazio e Sardegna. Emma si presentava sia alla fune che al cerchio come Campionessa regionale. Una gara emotivamente impegnativa anche se la vittoria su entrambi gli attrezzi non era un obiettivo fissato. Invece Emma vince e stacca il pass per i due attrezzi per la fase nazionale, che si svolgerà a Campobasso a metà novembre. Emma ha un grande dono ed è la dedizione al lavoro in palestra. Indiscutibili le sue doti fisiche, ma per arrivare a certi risultati non sono mai sufficienti. Si torna in palestra consapevoli che il prossimo appuntamento che chiude il campionato di specialità sarà molto difficile e richiederà ancora più concentrazione e carattere.