GINNASTICA RITMICA. L’Etruria alla Leda Cup. Pioggia di medaglie

Nei giorni scorsi, le ginnaste dell’Etruria allenate da Olga Makarova e Natalia Nesvetova hanno partecipato alla "Leda Cup 2024". Una competizione internazionale di ginnastica ritmica svoltasi in Croazia, a Zagabria, che ha visto sfidarsi agoniste provenienti da tutta Europa. E le soddisfazioni non sono mancate per la società pratese, in termini di medaglie e piazzamenti nelle varie categorie agonistiche. Sono salite sul gradino più alto del podio Gaia Pacini al nastro, al cerchio e nell’all around, Martina Mele alla palla e al nastro, Emma Gori alla palla (ottenendo un argento sia al cerchio che nell’all around") Anna Luchetti, Rebecca Castiglionesi e Claudia Gori alle clavette. Argento alla fune poi per Morgana Castiglionesi, mentre Matilde De Lisa si è piazzata terza alla palla. Buona infine anche la performance di Angelica Capecchi, nona nella categoria "Livello A junior.

g. f.