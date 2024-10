Ginnastica ritmica. Lo Zodiaco Ravenna riluce d’oro. Ai regionali sedici primi posti

Domenica scorsa si sono concluse le fasi regionali dei campionati individuali Gold FGI di ginnastica ritmica e Lo Zodiaco Ravenna può essere soddisfatta dei risultati ottenuti avendo vinto 16 ori, 12 argenti e 8 bronzi a cui si aggiungono molti piazzamenti, con tante atlete che si sono qualificate alle fasi successive.

Nel campionato individuale Allieve Gold, Ludovica Gambini ha vinto l’argento nella categoria A1, mentre nell’A2 Francesca Sassi e Viola Triventi si sono aggiudicate l’oro e l’argento. Due bronzi è invece il bottino di Jasmin Medida nell’A4. Tutte e quattro si sono qualificate alla zona tecnica. Nel campionato Individuale Gold Junior Senior, Matilde Trogliero si è laureata campionessa regionale, passando così alla fase Nazionale.

Nel campionato di specialità Gold A-J-S categoria Allieve Fascia 1, Giorgia Coatti ha vinto l’oro nel corpo libero e due argenti nel cerchio, mentre Chiara Missiroli si è aggiudicata l’argento nella fune: entrambe si sono qualificate alla fase di Zona Tecnica.

Nella categoria Junior 1, Emma Brandoli ha vinto un argento e un bronzo nella palla ottenendo il quarto posto regionale e un oro e un argento nelle clavette, passando alla fase successiva in entrambi gli attrezzi. Titolo regionale per Bianca Parmigiani nel nastro. Virginia Vinci ha fatto incetta di medaglie con un argento e un bronzo nel cerchio e un oro e un bronzo nella palla. Nella Junior 2, Greta Benelli ha vinto due bronzi che le sono valsi il terzo posto in regione. Infine la coppia Oldano – Lucchi è arrivata quarta nella categoria coppia 4 clavette. Tutte loro si sono qualificate alla zona tecnica. Ottimi anche i piazzamenti di Chiara Damiano e Gaia Falsarella (Allieve 1 Gold), di Sara Missiroli e Giulia Grotti (Junior 1), Benedetta Campoli e Ambra Santi (Junior 2) e di Matilde Oldano (Silver).

Grande la soddisfazione per questi brillanti risultati da parte delle istruttrici Valentina Graffiedi, Ludovica Pazzaglia e Letizia Rossi.