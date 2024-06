Ginnastica ritmica: stage con Chiara Vignolini. Una campionessa per il Corallo

Il gruppo sta continuando a crescere, ben figurando anche in chiave nazionale. E anche quest’anno, a Bagnolo arriverà un’ex-campionessa italiana di ginnastica ritmica per tenere uno stage ed permettere alle ginnaste di affinare ulteriormente la tecnica. Periodo positivo per il Corallo, standoagli ultimi riscontri agonistici. Nei giorni scorsi il sodalizio montemurlese aveva preso parte al campionato nazionale di insieme "gold", dopo aver centrato il precedenza la qualificazione. La formazione giovanile composta da Victoria Bassilichi, Aurora Cangioli, Clarissa Paoletti, Giulia Rosati, Chloe Zipoli si è piazzata ventottesima su cinquantanove rappresentative in lizza. Alla trasferta ha preso parte anche la squadra "Open" formata da Cecilia Bassilichi, Angela Gallucci, Sara Maffii, Tamara Mati, Sofia Maffii. E non è tutto, perché anche quest’anno si rinnoverà l’appuntamento con Chiara Vignolini: la ginnasta laureatasi in passato campionessa italiana e più volte in Nazionale arriverà a Montemurlo il 9 luglio.