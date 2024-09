Ginnastica ritmica. Valdifiori, occasioni d’oro. Nel 2025 Europei e Mondiali

La Cervia Ginnastica Ritmica continua a raccogliere record in un 2024 che resterà nella storia del club. Dopo aver conquistato la promozione nel campionato nazionale di serie A1 a squadre e avere avuto Margherita Fucci nella nazionale Juniores, la società cervese ha visto convocata la 2010 Elisabetta Valdifiori nella nazionale Juniores a squadre, con cui parteciperà all’Europeo e al Mondiale nel 2025. Valdifiori si è messa in luce nello scorso campionato di serie B con la Ginnastica Euganea 5 Cerchi, dove era stata mandata in prestito da Cervia, in quanto troppo giovane per partecipare all’A2. Le sue ottime prestazioni le hanno permesso di far parte delle selezioni nazionali estive, che ha superato alla grande, fino a restare tra le migliori otto d’Italia che dal primo settembre vivranno a Torino e si alleneranno nel Centro Federale. Per tutta la stagione sportiva, infatti, le ginnaste azzurre si alleneranno soltanto con la selezione azzurra con cui disputeranno gare internazionali in preparazione degli appuntamenti più importanti che saranno l’Europeo e il Mondiale. Valdifiori gareggerà nella squadra nei cinque cerchi e nelle dieci clavette e al termine di questa esperienza rientrerà in Romagna, iniziando la carriera da seniores che parte al 15esimo anno di età.

"Siamo orgogliose di Elisabetta – spiega Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko –. Si è meritata questa opportunità che la formerà anche dal lato umano, perché sarà la prima lontana da casa. È l’ennesimo riconoscimento per la nostra società ed è la terza atleta che in tre anni farà questo percorso con la nazionale juniores. Nel 2023 è toccato a Caterina Maltoni, che si presentò con il bronzo vinto nell’All Around Junior 1, e con la nazionale Juniores vinse il bronzo all’Europeo a squadre, mentre nel 2024 è stata la volta di Fucci che nella gara individuale di Coppa del Mondo a Sofia ha vinto l’argento con le clavette, disputando anche tante altre gare internazionali dove ha raccolto ottimi risultati. Ora tocca ad Elisabetta e le auguriamo il massimo. Siamo davvero soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo con la nostra società ed è merito del lavoro di tutte le allenatrici e delle atlete, ma non possiamo di certo accontentarci, perché c’è sempre da crescere e migliorare. Dobbiamo preparare al meglio il nostro debutto in A1, categoria difficilissima, e vogliamo farci trovare pronte".

Luca Del Favero