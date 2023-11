Ginnastica ritmica. Vetrina regionale per 4 atlete apuane della Raffaello Motto

Quattro atlete apuane in forza alla Raffaello Motto, società di Viareggio, hanno partecipato al campionato individuale Junior-Senior (settore Gold) di ginnastica ritmica andato in scena a Foligno. Arianna Musetti, Martina Bonuccelli, Ester Lena e Sofia Ponticelli si sono presentate alla fase nazionale dopo i brillanti risultati delle prove regionali. Musetti, bronzo ai regionali, ha sfiorato l’accesso alla gara con in palio le medaglie pagando a caro prezzo un errore nell’ultimo lancio di palla. Ha chiuso al 14° posto che non corrisponde al valore di una ginnasta che fa parte della squadra della Motto vice-campione d’Italia nel 2022 e nel 2023.

Nella stessa categoria è scesa in pedana Ponticelli, in prestito al Club Giardino. Bonuccelli, anche lei campionessa regionale, è andata ad un passo dalla finalissima, mancata per una manciata di punti, piazzandosi 9ª alla sua prima esperienza in un campionato nazionale. Lena, forte pure lei del titolo toscano delle Junior 2, si è classificata in 12ª posizione. "A questo campionato erano presenti quasi tutte le migliori ginnaste a livello nazionale delle diverse categorie ed avervi portato 9 ginnaste di cui 4 della provincia di Massa Carrara, è motivo di enorme soddisfazione – dice la direttrice tecnica della Motto, Donatella Lazzeri –. Queste ragazze sono cresciute molto negli anni e hanno ancora notevoli margini di miglioramento. Spinte da una fortissima passione, anziché adagiarsi nel contesto amatoriale dove avrebbero potuto collezionare una serie impressionante di successi, hanno deciso di mettersi in gioco in ambito professionistico".

