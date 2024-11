Ginnastica ritmica. Zodiaco, le stelle sorridono. Tanti pass per i nazionali

Sono ben 14 i pass per i campionati nazionali che Lo Zodiaco Ravenna ha conquistato alle fasi interregionali dei campionati individuali gold FGI di ginnastica ritmica, disputatisi domenica scorsa. Le gare che assegneranno i titoli italiani si disputeranno nei prossimi tre week end a Cervia (Campionato Nazionale Allieve Gold), a Campobasso (Campionato Nazionale Gold Junior-Senior) e a Caorle (Campionato Nazionale di Specialità A-J-S). Le ravennati sono salite sul gradino più alto del podio con Virginia Vinci, Campionessa di Zona Tecnica cerchio e palla, Emma Brandolini (J1) Campionessa di Zona Tecnica clavette e argento palla e Jasmin De La Caridad Medina Campionessa di Zona Tecnica gold Allieve A4. Medaglia d’argento invece per Greta Benelli (J2) nel nastro, per Bianca Lucchi e Matilde Oldano nella coppia e per Giorgia Coatti (A1F) argento nel cerchio e bronzo nel corpo libero. Bronzo anche per Chiara Missiroli (A1F). Si sono qualificate per la fase nazionale anche Ludovica Gambini (A1), Viola Triventi (A2), Francesca Sassi (A2) per il campionato Nazionale Gold Allieve, Matilde Trogliero per il campionato Nazionale Gold Junior-Senior come Campionessa Regionale J1 e Bianca Parmigiani (J1), arrivata quinta nel nastro. Risultati importanti che danno grande soddisfazione per alle istruttrici federali Valentina Graffiedi, Ludovica Pazzaglia e Letizia Rossi.