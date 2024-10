Ginnastica. Steven Matteo ancora protagonista in Bundesliga

Nel fine settimana tremendo per la nostra regione, che blocca

tutte le competizioni di ginnastica in Emilia-Romagna, non si ferma l’avventura del

palestrino Steven Matteo (nella foto) in Germania, dove gareggia come prestito al TSV Monheim, e

risulta decisivo nella sfida contro Exquisa Oberbayern (cittadina dell’hinterland

monacense), ancora una volta con il miglior volteggio di giornata, per una vittoria rimasta

in bilico fino all’ultimo attrezzo. Con questo risultato il Monheim torna in testa al girone sud

della 2.Bundesliga.

Abbiamo approfittato di questa settimana per parlare con il nostro Steven della sua

esperienza bavarese, che prosegue da tre stagioni: "L’idea di gareggiare all’estero è nata,

in accordo con il mio allenatore Claudio Pasquali e alla dirigenza della Pgf, per fare esperienza internazionale e più gare di alto livello possibili. Il campionato è un po’ diverso da quello italiano: ogni giornata si sfidano due squadre e i ginnasti si scontrano uno contro

l’altro, proprio come la nostra final six. Questa formula è molto avvincente e il risultato si può ribaltare fino all’ultimo momento. Con questa squadra mi trovo molto bene e ogni volta mi fanno sentire come se fossi a casa. Inoltre, Pgf e Monheim hanno, contestualmente al mio prestito, iniziato un gemellaggio sportivo e spesso durante l’anno ci incontriamo per allenarci".