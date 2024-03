Gioia social. "Mi porto a casa un dolcissimo argento...». Prossimo appuntamento a Tbilisi in aprile

Sui social l’azzurra ha espresso la sua contentezza. "In una giornata caratterizzata da alti e bassi mi porto a casa una dolcissima medaglia d’argento! Bravissimo Filippo Macchi (ha vinto il bronzo, ndr) grazie Stefano Cerioni. Grazie a tutte le persone che lavorano con me, mio marito Luca, Felice, Alessio, Marianna, a chi ha fatto il tifo per me e grazie infinite alla mia famiglia che è rimasta a casa con i miei bambini…non vedo l’ora di rivederli!" Ora prossimo appuntamento a Tbilisi per la Coppa del Mondo ad aprile, dal 19 al 21.

G.L.