Giornata nera per Garcia. La Galli va al tappeto

Una giornata a dir poco storta quella della Polisportiva Galli che era impegnata ieri nella prima tappa verso la possibile salite in A1. Una vera e propria "caduta delle stelle", in questo caso quelle valdarnesi. E che botta. Le stellate cestiste del Galli hanno perso in maniera brutta, preoccupante, per 84-57 la prima gara della semifinale per la A1, in casa della Costa Masnaga, che a questo punto è a dir poco favorita per la finalissima e per la seguente promozione. Tuttavia è bene prestare attenzione perchè il basket è disciplina sportiva dalle mille incertezze e sorprese: nell’arco di una manciata di secondi tutto può essere messo in discussione. Certo che dalla Polisportiva Galli ci si attendeva una prova maiuscola, non certo quella che invece è andata in scena domenica pomeriggio sul campo delle avversarie.

La formazione lombarda si è confermata comunque tra le più forti, ma la Galli era in stato negativo mentale e di braccia per arrendersi con un margine di ben 27 punti. Un risultato che non aveva mai registrato la compagine gialloverde di coach José Garcia, le cui ragazze ieri in pratica non sono mai state in partita. La cosa preoccupa molto, e le possibilità della finale per la Galli sono ridotte al lumicino.

Garcia si aspettava una buona prestazione, invece è rimasto deluso. I numeri dei quattro periodi sono eloquenti e lasciano poco margine alle interpretazioni: 24-16/49-39/66-45 e finale 84-57. Poche le ragazze che sono state all’altezza delle loro capacità, replicando di fatto quanto di buono avevano messo in mostra nel corso del campionato. Si sono salvate dal marasma l’ottima Marta Gori (20), Erica Reggiani (9) e la Mioni (10). Nonostante lagrande la delusione per questa prima gara molto negativa adesso è necessario organizzare il match di ritorno. La seconda gara al Palagalli si giocherà giovedì 16 maggio alle ore 18. Una stagione iellata questa per la Galli, che aveva iniziato il campionato benissimo, fermata dopo 13 vittorie consecutive dagli infortuni, e molto gravi. Fatti simili sono rarissimi, per non dire unici. Per la cronaca l’altra semifinale fra Derthona e Treviso è stata vinta dalle alessandrine col punteggio di 76-37. Dopo una pur brutta sconfitta, occorre non drammatizzare, ma solo riflettere ponderatamente, reagire e dimostrare quello che in realtà la formazione della Galli vale.

Giorgio Grassi