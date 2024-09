Giotto campione d’Italia. Storico doppio scudetto

Due titoli italiani nello stesso giorno. L’impresa è riuscita, ieri, alle formazioni under 16 e under 14 maschili del Ct Giotto che si sono laureate campioni d’Italia nelle rispettive categorie. Per il circolo aretino si tratta di una traguardo storico e mai raggiunto prima, che conferma il club guidato dal presidente Luca Benvenuti come uno dei migliori a livello nazionale per quanto concerne il settore giovanile. Entrambe le squadre hanno trionfato al termine di un percorso fatto di impegno, sacrificio, dedizione che ha permesso ai ragazzi di trasformare un sogno in realtà. Nell’ under 16 la conquista del tricolore a squadre porta la firma di Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia e Giamarco Cartocci che guidati dal maestro Alessandro Caneschi sono saliti sul gradino più alto del podio nelle finali che si sono giocate sui campi del Galimberti Tennis Team di Cattolica. Dopo aver sconfitto il Ct Pontedera sabato, in finale hanno battuto l’Eur Sporting di Roma. Stesso, straordinario, risultato per l’under 14 che ha conquistato, sui campi del Cr Spezia, lo scudetto battendo nell’atto conclusivo l’Eur Sporting di Roma dopo avere eliminato, in precedenza, il Cs Plebiscito. La formazione aretina, diretta dal maestro Giovanni Ciacci, era formata da Zeno Roverti, Pietro Bramanti e Brando Andreani. Da segnalare l’ottimo quinto posto delle ragazze dell’under 14, impegnate al pari dei colleghi maschi nelle finali nazionali di categoria.

Andrea Lorentini