Giovanili. Doppio trofeo e due giorni di gare

Oggi e domani due giorni di grande nuoto nella piscina di via Lago di Varano con la trentanovesima edizione del Meeting nazionale giovanile di nuoto Città di Grosseto, nonché trentatreesimo Memorial Fabiano Zuppardo. Si tratta di una manifestazione riservata alle categorie Ragazzi, Juniores, Assoluti.

Ragazzi, Juniores e Assoluti gareggeranno nei 50, 10, 200, 400, 800, 1500 stile libero, 50, 10, 20 dorso, 50, 100, 200 rana, 50, 100, 200 farfalla, 200 e 400 misto. Gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti potranno essere iscritti a sei gare.

Nelle gare 800 stile libero femmine e 1500 stile libero maschi saranno ammessi i primi 12 tempi assoluti per ciascuna gara, nelle gare 800 stile libero maschi e 1500 stile libero femmine saranno ammessi i primi sei tempi in assoluto per ciascuna gara. Nei 400 misti saranno ammessi i primi 12 tempi in assoluto per sesso. Nei 400 stile libero saranno ammessi per migliori tempi di iscrizioni.

Medaglie ai primi tre classificati per categoria (Ragazzi 14 premiazioni a parte).