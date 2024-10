Giovanili. Il Bsc Under 12 in trionfo: i baby biancorossi di Luciani sono Campioni d’Italia

Un fine settimana storico per il Big Mat Bsc Grosseto, che sul diamante di Parma vince la final four e conquista con la formazione Under 12 allenata da Lino Luciani il titolo di campioni d’Italia. Un successo che premia il gruppo e un percorso importante dettato soprattutto dallo spirito di gruppo e dalla voglia di giocare e vincere insieme. Nel turno precedente i ragazzi di Lino Luciani avevano superato i Cubs di Albisole e il Verona Artmec, mentre alla final four hanno battuto prima il Senago e poi in finale Reggio Emilia, per 9-1, con zero errori e tredici valide. Da sottolineare, in particolare, la prova dei due lanciatori Manganelli e Fontana. "Un successo fantastico – spiega Lino Luciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto – che ci ha regalato emozioni che difficilmente dimenticheremo. Il gruppo è sempre stato unito e ha fatto un percorso importante, migliorando sempre più partita dopo partita. Volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno fatto i complimenti e ci hanno fatto emozionare, perché essere campioni d’Italia under 12 è qualcosa di unico e raro, è la prima parte della fase della crescita di un bimbo che poi giocando si trasformerà in giocatore vero". Vittoria anche per gli Under 15 che hanno giocato la partita del girone di Coppa Toscana battendo per 19-4 il Siena Monteriggioni. Sabato a Firenze i ragazzi incontreranno la Fiorentina Black nell’ultima partita dei gironi, mentre il fine settimana successivo ci sarà la finale tra le due squadre.