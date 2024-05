Giovanili. Il Camaiore è campione italiano under 11

Iniziano molto bene le finali nazionali giovanili di hockey per le formazioni locali: La Rotellistica Camaiore di Niccolò Mattugini vince il titolo under 11, mentre la Pumas di Mirko Bertolucci si piazza seconda nella under 15.

Under 11 al Pardini Sporting Center di Lido. Girone A: Correggio 12, Sandrigo 9, Grosseto 6, Seregno 3, Pesaro 0. B: Camaiore 12, Valdagno e R.Bassano 7, Follonica 3, Trissino 0. Tutte vittorie per la Rotellistica: 7-2 (Bassano), 12-1 (Follonica), 14-1 (Trissino), 9-1 (Valdagno) nel girone; in semifinale: Camaiore-R.Bassano 2-1. Finale: Correggio-Camaiore 1–6 (p.t. 1-2). Classifica finale: 1) Camaiore 2) Correggio 3) R.Bassano 4) Valdagno 5) Sandrigo 6) Grosseto. Coppa Fisr al Follonica davanti a Seregno, Trissino, Pesaro.

Under 15 a Castiglione. Girone A: Pumas 12, Sandrigo 9, Giovinazzo 6, Seregno 3, Novara 0. B: Castiglione 12, Scandiano 5, R.Bassano 4, Trissino 3, Correggio 0. Pumas a punteggio pieno per i successi contro Seregno (11-1), Sandrigo (3-1), Giovinazzo (8-1) e Novara (19-0). In semifinale: Pumas-Scandiano 6-2. Finale: R.Bassano-Pumas 2–1 (p.t. 1-1). Classifica finale: 1) R.Bassano 2) Pumas 3) Castiglione 4) Scandiano 5) Sandrigo 6) Giovinazzo. Coppa Fisr al Trissino davanti a Correggio, Seregno, Novara Da giovedì tocca alle finali under 13 (a Castiglione, senza formazioni locali) e under 17 a Viareggio, con Forte dei Marmi, Cgc e Spv Viareggio (società organizzatrice).

G.A.