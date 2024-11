Giovanili. Stagione da applausi per Banca Tema

L’Atletica Grosseto Banca Tema prima tra i maschi e quarta tra le femmine a livello giovanile regionale. Si è conclusa la stagione della società del presidente Adriano Buccelli che ha visto i propri ragazzi protagonisti nelle categorie promozionali. Sono infatti state diramate le graduatorie finali della Fidal Toscana, ed è tempo di bilanci di fine anno per il settore agonistico che vede svettare la società biancorossa nelle classifiche del settore promozionale, settore che raccoglie tutte le categorie fino ai 15 anni di età, comprendenti tutti i punteggi societari tra cross, indoor, pista, strada, corsa in montagna, staffette e prove multiple: l’Atletica Grosseto Banca Tema è prima nella classifica regionale maschile con un vantaggio piuttosto netto sull’Atletica Firenze Marathon e sulla Virtus Lucca.

Nel dettaglio l’affermazione è trascinata dai Cadetti (Under 16), che conquistano punteggi importanti in tutte le discipline, mentre tra i Ragazzi (Under 14) hanno fatto la differenza soprattutto le prove multiple e le staffette.

Al femminile le biancorosse chiudono quarte su 43 società entrate in classifica: Firenze precede Livorno e Lucca con Grosseto in evidenza nella stagione su pista e cross sia tra le Ragazze che tra le Cadette.

Classifiche di fine stagione anche per quanto riguarda la marcia, con l’Atletica Grosseto Banca Tema che a livello societario conquista il terzo gradino del podio e che nelle graduatorie individuali trionfa con Riccardo Rabai tra i Cadetti, dove Paolo Pifferi è secondo, e con Alice Pantalei tra le Allieve, categoria dove Filippo Gorelli è secondo. Ora, dopo la festa finale che andrà in scena al Campo Zauli nella serata di venerdì 13 dicembre, la società del presidente Adriano Buccelli è proiettata al 2025, dove già all’inizio dell’anno andranno in scena le prime competizioni di corsa campestre, nel frattempo i giovanissimi della provincia saranno chiamati il prossimo mese alla prima giornata delle Miniolimpiadi.