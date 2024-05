Giovanili. Under 13 e 17. Ora tocca a voi

Prosegue nel frattempo il calendario delle finali nazionali dei campionati giovanili di hockey su pista con altre formazioni versiliesi impegnate. Archiviata la rassegna dedicata alle formazioni under 11 e under 15, nel prossimo fine settimana, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, sarà la volta delle categorie under 13 (a Castiglione), senza però formazioni locali, e della under 17 al Palabarsacchi, con Forte dei Marmi, Cgc e Spv Viareggio che aspirano al titolo finale. Successivamente toccherà alla under 19 (6-9 giugno a Follonica con Forte e Pumas) e alla under 23 (13-16 giugno a Breganze con Pumas e Camaiore).