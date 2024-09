Giovanissimi, bravi e vincenti. Canottieri Firenze da Oscar. E ora la regata sprint del 14 e 15

Dopo i recenti successi della Canottieri Firenze, che ha trionfato agli Europei polacchi e ai Mondiali canadesi under 19 col diciassettenne Giovanni Paoli, alla Coupe de la Jeunesse di Racice (Repubblica Ceca) con Vittoria Card e Roy Rabah (timoniere), ai campionati tricolori under 17 con Andrea Pellegrino, Lapo Baldi, Pietro Targioni e Giulio Papetti insieme al timoniere Filippo Joannais, e ha collezionato numerosi altri risultati di vertice in Italia e all’estero nelle varie categorie, ora è la volta dei più giovani: cadetti e allievi, nati dal 2010 al 2014.

Dopo il tradizionale ritiro estivo tenuto a Punta Ala, infatti, sabato 14 e domenica 15 settembre gli allievi del vivaio biancorosso, anch’esso coordinato e diretto dall’allenatore Luigi De Lucia, scenderanno in acqua nel tratto di Arno antistante la società del Ponte Vecchio nella spettacolare regata sprint di 250 metri cui prenderanno parte anche ragazzi con disabilità intellettive. L’evento è in preparazione per la gara nazionale abbinata al Trofeo delle regioni in programma la settimana successiva a Corgeno, Varese, insieme ai campionati italiani di società.

Questi alcuni dei promettenti canottieri biancorossi che saliranno in barca: Ada Barlotti, Alice De Lucia, Gabriele Corsi, Edoardo Mattei, Filippo Joannais, Theo Diflorio, Joseph Urbano, Giulio Zanobini, Pietro Agio, Francesco Pacchi, Lorenzo Innocenti, Cesare Piras, Andrea Marchetiello, Valentina De Napoli e Mattia Renzini: questi ultimi due selezionati per la fase finale del Trofeo Coni nazionale che si svolgerà il 4 e il 5 ottobre a Palermo, e gli altri già protagonisti anche nella suggestiva "D’inverno sul Po", la regata di fondo sui 5000 metri che si svolge ogni anno a Torino, creata ben 41 anni fa dall’indimenticato ex presidente federale Gian Antonio Romanini.

Franco Morabito