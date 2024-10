Giovinazzo-Grosseto. Trasferta in Puglia. La sfida è complicata

Scatta stasera a Giovinazzo (oggi alle 20) la stagione del Circolo Pattinatori Grosseto sulla difficile pista dell’Indeco Giovinazzo. "Sono molto contento di esser tornato a far parte della grande famiglia del Circolo Pattinatori – dice Massimo Mariotti –. Ho le giuste motivazioni, sono coinvolto emotivamente in questa avventura. Negli ultimi anni è stato un crescendo di risultati, investendo cifre importanti – prosegue –. Quello che inizia sarà un anno più difficile, ma per natura non mi pongo limiti. Dovremo affrontare ogni partita per vincerla, rispettando il valore degli avversari. Partiamo per mantenere la categoria, se saremo bravi riusciremo a ottenere qualche risultato di prestigio e una posizione importante". Secondo Mariotti sarà "una partita estremamente difficile e complicata, nella quale dovremo avere molta pazienza e avere equilibrio dentro la pista". I pugliesi si presentano ai nastri di partenza con tre innesti molto importanti. Da Bassano sono arrivati il difensore italo-argentino Samuel Amato e il portiere angolano Francisco Veludo. In attacco la scelta è caduta sull’estro dell’argentino Lucas Tabarelli, che sarà affiancato anche dal confermato argentino Renato Clavel. Poi spazio a tutti i giovinazzesi a partire da Dangelico, Dilillo, Mezzina, Turturro e tanti altri atleti già protagonisti nell’Under 23.