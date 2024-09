Giraldi stupisce ancora. Agli Europei è argento

Vittoria Giraldi torna a far parlare di sè. La quindicenne empolese, tesserata per il Padel Villanova, si è infatti messa al collo un’altra prestigiosa medaglia. Ai recenti campionati europei andati in scena a Budapest in Ungheria, la stella nascente del padel italiano ha infatti vinto l’argento con la Nazionale azzurra Under 16, battuta soltanto in finale dalla Spagna. Un risultato che migliora il bronzo centrato due anni fa in Spagna a Valencia e va ad arricchire ulteriormente il bagalio di esperienze di Giraldi, ormai stabilmente nel giro delle nazionali giovanili come dimostra anche la convocazioni agli ultimi due mondiali andati in scena in Messico e Paraguay. In quest’ultimo si la giovane empolese si è fermata ai piedi del podio con le proprie compagne. Tornando alla manifestazione magiara l’Italia, grazie anche al prezioso contributo della giovane empolese, che ha vinto tutti i suoi incontri tranne quello in finale, ha passato il girone eliminatorio contro Belgio e Repubblica Ceca per poi battere in semifinale il favorito Portogallo che già pregustava la finale contro contro i ‘cugini’ iberici. Niente da fare invece nella partita conclusiva dove la Spagna si è dimostrata per il momento nettamente superiore. In estate, tra l’altro, Vittoria Giraldi ha trascorso due settimane proprio in Spagna per partecipare a due tornei e migliorare ulteriormente il suo livello. Adesso è tempo di dedicarsi agli allenamenti e alla preparazione fisica per farsi trovare pronti al via della nuova stagione, ma nonostante la giovane età Giraldi può legittimamente aspirare ad intraprendere una carriera nel circuito professionistico. Il talento non le manca.

Si.Ci.