Girandola di emozioni. Il Cgc sfiora l’impresa

CGC : Gomez, D’Anna, Muglia, Cinquini, Rosi, Mura, Lombardi, Raffaelli. All. Cupisti.

TRISSINO: Zamponi, Malagoli, Cocco, Gavioli, Mendez, Garcia, Fantozzi, Pereira. All. Da Costa.

Arbitri: Ferraro, De Palma.

Reti: 7’ pt Mendes, 11’ pt D’Anna, 19’ pt Muglia, 24’ pt Malagoli; 3’ st Cocco, 5’ st Cinquini, 7’ st Mura, 15’ st Pereira, 15’ st Mendez, 16’ st Pereira, 17’ st Mura.

VIAREGGIO – Uscire dal campo fra gli applausi, sì con zero punti, ma con tantissime recriminazioni. Uno stoico Cgc fa sudare le cosiddette ‘sette camicie’ al Trissino degli invincibili. Perde 6-5 ma sfiora un incredibile, quanto meritatissimo, pari con Muglia che a 40 secondi dalla fine centra il palo a portiere battuto. Partita che inizia con il Trissino subito in pressione e capace di impegnare un monumentale Gomez due volte in 30 secondi con Cocco e Mendez. Il Cgc prova ad allentare la pressione, con il tiro di Cinquini, ma il Trissino ha dalla sua la tremenda qualità di sfruttare quasi sempre gli episodi a suo favore. Così Gavioli imbecca Mendez per l’1-0. Il Cgc non sbanda e con D’Anna, imbeccato alla grande da Mura, trova un pari quasi immediato. Gomez para tutto quello che c’è da parare e così, con tanta abnegazione e sacrificio, Muglia ribalta tutto. A 40 secondi dalla fine della prima frazione Gomez ipnotizza Cocco, su un tiro di prima, ma cade qualche secondo dopo sotto l’alza e schiaccia di Malagoli. Sul 2-2 si chiude un primo tempo esaltante, ma la ripresa è ancora meglio. Una manciata di minuti e Gavioli porge a Cocco la pallina del 3-2. Cinquini trasforma il rigore del 3-3, fallo su Mura, ed il PalaBarsacchi si esalta per diventare pura bolgia quando Mura sigla il 4-3 con un alza e schiaccia. Finita? Macché. Super Gomez stoppa Cocco per la seconda volta, stavolta su rigore, ma a 10’ dalla fine il Trissino trova il break vincente. Pereira impatta, con un tiro secco, poi recupera palla e serve a Mendes il 5-4, infine realizza il 6-4 su una punizione di prima. Il tutto in meno di 2’. Un grande Cgc trova la forza di accorciare con Mura e di sfiorare il pareggio.

Sergio Iacopetti