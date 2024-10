Giro d'Italia Handbike, Giagnoni trionfa a Noicattaro: la vittoria finale è vicina

Prato, 8 ottobre 2024 - Era arrivato secondo a Pioltello, nella tappa precedente del Giro d'Italia Handbike. E lo scorso weekend, a Noicattaro (in provincia di Bari) è tornato a vincere, tagliando il traguardo per primo davanti al rivale Vito Lascaro. E' il risultato con cui Christian Giagnoni ha chiuso la penultima gara del Giro 2024, che gli permetterà di arrivare con una certa tranquillità alla corsa finale fissata per il 20 ottobre prossimo a Como. L'agonista di Montemurlo si presenterà in Lombardia con un vantaggio di 25 punti sul secondo in classifica e dunque gli sarà sufficiente ottenere un buon piazzamento per laurearsi per l'ennesima volta campione di categoria. Già, perché si è regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale (per quanto concerne la categoria agonistica “MH4”) dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid). E tanto per cambiare, anche quest'anno si sta rivelato il più veloce nella sua categoria, trionfando in precedenza nel primo appuntamento del Giro andato in scena a Genova nei mesi scorsi e salendo sempre sul podio nelle gare affrontate. E su queste basi, il quarantottenne in forza all'Active Team La Leonessa di Brescia vede l'obiettivo più vicino: dovrà dare come sempre il 110%, ma ci sono tutti i presupposti per tornare ad esultare. “Una vittoria ottenuta al fotofinish – ha commentato il diretto interessato a proposito dell'ultima prestazione in terra barese – correrò l'ultima in primis per mantenere il margine di vantaggio, ma voglio comunque dire la mia e lottare per il primo posto: darò il massimo”.

G.F.