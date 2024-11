Gispi a caccia del riscatto. Il duello è con Firenze

La qualificazione al girone-promozione è ormai stata acquisita da tempo e il prossimo match servirà sostanzialmente per il ranking. Ciò non vuol dire che i Gispi Tigers snobberanno l’impegno di dopodomani alle 14,30, anzi: dopo la sconfitta esterna maturata poco meno di due settimane fa proprio nello scontro diretto, "riscatto" dovrà essere la parola d’ordine nell’imminente partita della prima fase del campionato di Serie C 2024/25 contro Firenze. Gli uomini di Lorenzo Vannini e Luca Nuti riceveranno a Coiano il sodalizio fiorentino che nell’ultimo confronto si è imposto per 17-11 sfruttando il fattore-campo al meglio, seppur al termine di un incontro equilibrato ed in bilico per gran parte della contesa. Ed infliggendo a Doni e compagni la prima sconfitta stagionale, interrompendo così un percorso che li aveva visti vincere tutte le gare disputate a partire dall’esordio vincente contro Montelupo e dal derby con il Rugby Pistoia di Valter Nutini (chiudendo così il mini-girone al primo posto). C’è quindi la possibilità di riscattarsi, perché vincere com’è noto aiuta a vincere. E per prepararsi al meglio in vista di quella che sarà la fase decisiva della stagione, che già si profila all’orizzonte: la carica motivazionale non dovrebbe insomma mancare.

Giovanni Fiorentino