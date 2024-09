Giulia alle finali per società ’in prestito’ all’Atletica Spezia. Guarriello torna e vince i 100 ostacoli

Alle finali per società di Prato gareggiavano soltanto i maschi dell’Atletica Reggio e della Self Montanari e Gruzza, ma tra le femmine, nell’Atletica Spezia Duferco era presente Giulia Guarriello. Un errore? Un’omonimia? Niente di tutto questo, in realtà un prestito da parte dell’Atletica Guastalla Reggiolo, cosa possibile solo per la disputa dei campionati societari. Tra l’altro questo è il primo prestito da una società reggiana ad un’altra, tralasciando i prestiti "al contrario" da gruppi militari, come quello di Bouih e della Vitiello.

"E’ vero – dica Giulia – avevo una voglia esagerata di gareggiare dopo un anno a dir poco tribolato a causa di dolori ai tendini".

E come è andata?

"Benissimo, ovviamente per le condizioni in cui sono oggi: ho vinto i 100 ad ostacoli in 14’’17 e sono arrivata seconda sui 100 in 12’’34. Al di là dei tempi sono contenta, perché con i miei 23 punti, la società spezzina è giunta seconda ed è stata promossa nella serie superiore. Mi è piaciuto lo spirito di gruppo, per me una novità stimolante a livello senior".

Ma come è nato questo prestito?

"Il regolamento prevede questa possibilità, io ho un’amica in questa società che mi ha chiesto se fossi interessata e disponibile. Tutto l’anno non ho corso, sono rientrata l’8 settembre con tanta voglia di gareggiare e così in soli 14 giorni ho corso sei gare, quattro sugli ostacoli e due sui piani".

Ci sono altre novità nella rinascita di Giulia?

"Sì, e sono anche importanti, visto che ora mi alleno a Rubiera con Loredana Riccardi, il primo tecnico della Dosso".

E novità fuori dalla pista?

"Pure, ho finito gli esami a Unimore e sto per discutere la tesi: in ottobre mi laureo in Biotecnologie".

La rivedremo presto?

"Se e dico se non avrò più problemi fisici, con il bis di Prato ho chiuso la stagione. Ora un po’ di scarico e si inizia con la preparazione invernale. Le gare indoor le vorrei proprio fare".

Claudio Lavaggi