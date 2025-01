Gli amaranto vincono di 20 punti, domenica trasferta a San Miniato. La Sba asfalta Spezia. Ora la sfida al vertice

Vittoria convincente e quasi mai in discussione quella della Sba Arezzo, che ieri sera al palasport Mario D’Agata si è imposta contro lo Spezia Basket con un divario di venti lunghezze (98-78). Gli amaranto partono subito col piede sull’acceleratore costringendo gli ospiti a chiamare ben presto un time-out per rompere l’inerzia sfavorevole. È Prenga, su tutti, a dominare sotto canestro trovando ben dieci punti solo nel primo quarto. Spezia comunque non molla e chiude meglio la prima frazione riducendo lo svantaggio a -5 (25-20).

Il momento favorevole dei liguri prosegue anche a inizio secondo quarto, quando per la prima e unica volta in tutta la gara gli uomini di coach Mori mettono la testa avanti. Il pubblico di casa capisce che i propri beniamini hanno bisogno di sostegno e l’atmosfera si scalda nel palazzetto, con la squadra di Fioravanti che reagisce alle difficoltà e trova punti con regolarità grazie alle mani di Buzzone, Dal Pos e del giovane Vagnuzzi, che mostra evidenti segnali di crescita.

All’intervallo lungo Arezzo è avanti di 15 punti, vantaggio che la Sba è brava a mantenere anche nel terzo quarto, quanto entrambe le formazioni segnano 24 punti. In questa fase è Lemmi a prendersi la squadra sulle spalle continuando a tirare con ottime percentuali dall’arco. Nell’ultima frazione i ritmi si abbassano e così anche le percentuali al tiro e i punti.

La squadra di Fioravanti si limita a gestire il vantaggio, senza dare mai agli ospiti la possibilità di rientrare in partita e addirittura allungando fino al 98-78 della sirena. Due punti importanti per la classifica, visto che permettono alla Sba di riprendersi il sesto posto che varrebbe l’accesso ai playoff promozione. Adesso, però, arriva la proibitiva trasferta di San Miniato contro la capolista domenica prossima alle ore 18.