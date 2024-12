Gli astri nascenti della spada. Mileo guadagna l’argento

Si è svolto al Pala De Andrè il Trofeo Kinder Joy of moving di spada riservato agli under 14 dove erano presenti 1500 partecipanti e anche in questa occasione gli spadisti ravennati si sono fatti valere. Il Circolo Ravennate della Spada si è presentato con 25 atleti e il miglior risultato lo ha ottenuto Alea Mileo nella categoria Ragazze, arrivata seconda e arresasi all’ultima stoccata in finale alla catanese Faro. Sesta posizione per Elisa Manfredi. Nella stessa categoria hanno partecipato alla gara Azzurra Moriconi, Irene Liverani, Giorgia Ferrari e Accardi Anna, in quella ragazzi spada maschile Alex Konsap, Kevin Grego, in quella giovanissime spada femminile Ginevra Stringa, Sophia Merli, Mariasole Zoli, Ginevra Manzoni, Nicole Roncoroni, Bianca Bencivelli, Olimpia Farsetti, Sofia Pretolani e Matilde Bighi. Nella categoria Maschietti ha gareggiato Giacomo Angeli, nei Giovanissimi Filippo Zuffi, Yegor Karyuchenko e Maicol Consiglio e negli Allievi Pietro Agostini, e Kostiantyn Popov. Ottimi risultati anche per il Circolo Scherma Placci di Faenza che ha schierato 14 giovani atleti. Applausi per Domitilla Foschini, anno 2014, salita sul gradino più alto del podio nella categoria Bambine, in una gara gestita sempre con grande grinta e determinazione. In finale ha affrontato la romana Petrocchi, testa di serie, vincendo un assalto davvero equilibrato per 10-9. Ha sfiorato l’accesso alla finale a otto Alice Liquori, nella categoria Ragazze anno 2012, chiudendo al decimo posto. Non sono riuscite invece superare il tabellone dei 32 le altre ragazze faentine: Sofia Lama, Emma Agostini e Margherita Bosi. Nella categoria Ragazzi, Antonio Saviano ha raggiunto il 26esimo posto, mentre gli altri faentini Federico Donatini, Gregorio Mazzotti, Riccardo Venturelli, Francesco de Micco, e Gabriele Fiorenza nella categoria Allievi, hanno chiuso nella parte alta della classifica. Buona gara anche Anita Pasquarelle e Caterina Scarpa nelle Allieve e per Elia Rossi nei Giovanissimi.