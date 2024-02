Gli eventi in Emilia-Romagna. Dalla Formula Uno al tour de France alla Coppa Davis:. Bologna è la capitale

Bologna e l’Emilia-Romagna confermano la loro vocazione sportiva. Mai come in altre regione e in altre città la collaborazione tra amministrazioni locali, federazioni e organizzatori hanno portato sotto le Due Torri e in regione tante importanti manifestazioni. L’indotto creato ha dato vita a un vero turismo sportivo che ha portato eccellenti risultati e risposte lusinghiere.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini (nella foto Schicchi) e Giammaria Manghi hanno presentato il cartellone degli oltre 100 eventi in programma in Emilia-Romagna.

In prima fila non poteva che esserci Bologna e la sua area metropolitana. Si va dal Mondiale di Formula Uno a Imola, al ciclismo che vedrà quest’anno arrivare sotto le Due Torri anche il Tour de France. Ma non solo Bologna e lo stadio Dall’Ara ospiterà la nazionale di calcio, nella sfida contro la Turchia, ma anche la Maratona di Bologna, la Granfondo Dieci Colli, la Coppa Davis e tanti altri importanti eventi.

"Nel cartellone ci sono tanti eventi che abbracciano i più diversi sport – conferma il presidente Bonaccini –. Fiore all’occhiello il Tour de France che dopo 110 anni per la prima volta parte dall’Italia e che per le prime 3 delle 4 tappe previste coinvolge la nostra regione. C’è grande entusiasmo anche dalle richieste di prenotazioni nelle città che ospitano le tappe del Tour. Sarà un traino importante per la promozione turistica".

Una promozione che funziona. "Dalla ricerca fatta a suo tempo è arrivata la conferma che ogni euro investito ne tornano 18 – ribadisce Bonaccini –. Continuiamo a investire sullo sport come contributo allo stile sano di vita, ma anche per attrarre turisti. A breve uscirà anche un nuovo bando per i comuni per cofinanziare investimenti su impianti sportivi. Servono buoni impianti per fare attività di alto livello, ma anche di base. Senza la base non ci sono i vertici".

Filippo Mazzoni