Golf. A Cervia il trofeo è di Ravazzolo

Un centinaio di giocatori ha preso parte sabato al Rotary Raod to Santander, gara valida quale primo trofeo Rotary eClub Romagna. Tra i rotariani il migliore è stato il bolognese Carlo Alberto Ravazzolo autore di un giro in 72 colpi. Nella categoria netta Renzo Cestari (35). Tra gli amici e soci del circolo vittoria a Nicola Montalti con 75 colpi mentre Alberto Longhi (39) e Luciano Giorgini (38) si sono imposti nelle categorie nette. Miglior lady Antonella Suzzi (33). Domenica il circolo cervese è stato teatro della finale del circuito Swing Experience. Nicola Montalti è stato il migliore assoluto con 72 colpi. In prima categoria Pietro Conti (38) ha avuto la meglio su Fabio Perini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche, in seconda ha dominato Davide Zanchini (44) che ha lasciato a cinque lunghezze il bravo Enrico Neri mentre in terza vittoria per Pierpaolo Susi (39) seguito da Daniela Sacchini (36).

Andrea Ronchi