Golf: a le fonti. Caroli vince ancora. Bene anche Cané

Sabato la tappa del circuito Ticket to Paradise, che mette in palio un viaggio per i migliori del ranking a fine stagione, ha concluso l’attività agonistica di novembre del Golf Le Fonti. Il percorso si è presentato in buone condizioni e Giuliano Caroli ha vinto completando le 18 buche da campionato in 76 colpi. Riccardo Cané (42) è stato il migliore assoluto nella categoria netta seguito a un solo punto da Giacomo Giacobbi.

Domenica primo dicembre i soci del circolo castellano sono scesi in campo onorando il ricordo di Marco Parenti, socio prematuramente scomparso al quale era intitolato il memorial.

Salvatore Valente e Miroslava Stancikova hanno vinto grazie a un giro in 71 colpi, uno meno del par del percorso. Nella categoria netta Roberto Rebeggiani e Maria Serena Cabras (46) hanno preceduto Maria Vittoria Baravelli e Silvia Musiani (44) mentre Luca Rampinelli e Roberto Mambelli (43) hanno completato il podio. Oltre ai premi per i migliori sono stati estratti a sorte i panettoni della Solidarietà il cui ricavato è stato donato alla Fondazione Montecatone Onlus.

Andrea Ronchi