Golf: a ’le fonti’. Le Stancikova vincono con un giro super

Oltre 120 giocatori sono scesi in campo al Golf Le Fonti prendendo parte al Club Fitting Golf Trophy, gara giunta alla terza edizione. I giocatori sono scesi in campo a coppie e si sono intrattenuti a lungo al termine della gara confrontandosi con Gabriele Sorbara, titolare dell’azienda e tra i massimi conoscitori di personalizzazione dei bastoni. Miroslava e Gaia Stancikova hanno tenuto fede al pronostico vincendo grazie a un giro in 67 colpi, ben cinque meno del par del percorso castellano. Nella categoria netta Paolo Spada e Massimo Musto (46) hanno preceduto Antonella Fantuzzi e Giulia Tessarin (43) mentre Pierluigi Petrillo e Alberto Mondanelli (43) hanno completato il podio. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la tappa del circuito MC Tour. Vittoria a Rudy Massini con 79 colpi. In prima categoria Enrico Franchi (37) ha superato di misura Andrea Bonaveri. In seconda medesimo epilogo tra il vincitore Gian Carlo Rossanigo (37) e Marco Gianantoni (36). In terza Giuseppe Macrina (40) si è imposto nel testa a testa con Luciano Melillo, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche.

Andrea Ronchi