Golf. A Montelupo il World Amateur. Ecco chi sono i migliori sul green

Al Golf Montelupo la tappa del World Amateur Golf Challenge, il tour dove si selezionano i giocatori che si affronteranno nelle finali nazionali per il pass per i campionati mondiali amateur. Jacopo Angiolini, socio del Golf Riviera, ha vinto con 70 colpi. In prima categoria testa a testa tra soci del Golf Quarrata: Roberto Antolini (68) ha superato Andrea Paganelli. In seconda categoria Paolo Manzi (60) del Golf Bellosguardo ha lasciato a sei lunghezze Stefano Vettori del Golf Quarrata. In terza Emma Mazzoni (65) del Golf Miniere davanti a Matteo Mancini (68) del Pdf Golf. Miglior lady Anna Farina (71).