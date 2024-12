Golf. A San Giovanni. Luisiana da record

Numeri da record hanno contrassegnato la Luisiana degli auguri, ultima gara in calendario prima del Natale. Oltre 120 golfisti hanno raggiunto il circolo di San Giovanni in Marignano scendendo in campo in squadre da quattro giocatori. Le doppie partenze hanno consentito il via in simultanea dalle ore 10 e il conseguente arrivo simultaneo dei giocatori al termine delle 18 buche. Mattia Nesti, Alex Cantarini, Andrea Foschi Morbidelli e Federico Toss hanno tenuto fede al pronostico riuscendo a unire alle indubbie doti tecniche una strategia azzeccata. Hanno completato il giro in 59 colpi, ben 11 meno del par. Nella categoria netta Daniel Gomez, Alberto Ferri, Nicola Gaddoni e Ivan Trolio (59) hanno completato un giro perfetto lasciando a quattro lunghezze i bravi Samuele Orlandoni, Stefano Tesei, Iuri Schiavoni e Diego Domenella. La giornata è terminata con la premiazione e il brindisi di auguri.

