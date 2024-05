Golf: al club Le Fonti si è disputato il torneo Audi Quattro Cup. Ciani e Caroli vincono a sorpresa sulla coppia Capparotto-Varoli

L’Audi Quattro Cup, una delle gare amatoriali a coppie più appassionanti del mondo amateur nazionale, ha fatto tappa al Golf Le Fonti. Il percorso si è presentato in ottime condizioni divenendo teatro di avvincenti testa a testa. Marco Ciani e Giuliano Caroli, tra i favoriti al via, hanno vinto la gara con 70 colpi, precedendo di una sola lunghezza i favoriti assoluti Federico Capparotto e Stefano Varoli. Nella categoria netta Fabio Sandri e Pier Luigi Daghia (41) hanno avuto la meglio su Andrea Bonaveri con Giuseppe Di Maria e Ladislav Sopko con Alessandro Ziron, tutti appaiati a quota 41 punti. Il giorno seguente Ludovico Billi Campana ha vinto il Camomilla Golf Event, evento che ha celebrato i 35 anni dell’azienda, grazie a un giro in 77 colpi. In prima categoria Giovanni Veroni (40) ha superato Andrea Bonaveri (36) e Marco Marchetti (33), in seconda Davide Guadagnini ha avuto la meglio su Maurizio Maccagnani e Maria Cristina Bignardi, tutti appaiati a 35 punti. In terza categoria Lorenzo Garelli (46) ha preceduto Sabrina Minelli (43) e Domenico Rivelli (38).

Andrea Ronchi