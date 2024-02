Golf. Al ’Matilde’ vince. Felice Merola

Divertente gara promossa dal Caseificio Rozzi sabato al Matilde. I giocatori sono scesi in campo a squadre dando vita a un’avvincente competizione. Marcello Pecchielli, Fabrizio Orsi, Rosario Cattabiani e Michele Bergamaschi i migliori assoluti con 66 colpi. Nella categoria netta Stefano Ferri, Francesco Fumagalli e Giovanni Baroni (56) hanno vinto su Mauro Biscuoli, Donata Paterlini, Daniela Cessanti ed Ennio Cantarelli (49). Gastronomia protagonista anche domenica con due eventi in simultanea. La gara ’Influssi di Luna Franciacorta’ in scena sul percorso Tricolore, intrigante par 58, è stata vinta da Felice Merola con 75 colpi. In 1ª categoria Aronne Ferrari (39) ha preceduto Marco Frattini (37) mentre in 2ª Roberto Bettuzzi (41) ha staccato Pierluigi Alberti (32). Sul percorso tradizionale, giocato solo per 9 buche, Leonardo Prampolini ha vinto con 39 colpi il secondo appuntamento con il Caseificio Rozzi.

Andrea Ronchi