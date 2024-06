Golf. Al Royal La Bagnaia vince Trentanove. Giro in 79 colpi

Un clima perfetto e un campo in eccellenti condizioni hanno caratterizzato la gara promossa da Acqua dell’Elba al Royal Golf La Bagnaia. La famiglia Trentanove, giunta dal circolo fiorentino dell’Ugolino, ha fatto incetta di premi. Oliver Trentanove ha vinto la gara grazie a un giro in 79 colpi. In prima categoria il migliore è risultato Mattia Trentanove (38) che ha avuto la meglio su David King al termine di un avvincente testa a testa con i due giocatori appaiati nel punteggio e divisi solo dal parziale delle ultime buche. In seconda categoria Marcello Barboni (36) ha Perugia ha superato di misura il giocatore di casa Gary Kilby mentre in terza il senese Andrea Borracchini (31) ha avuto la meglio sul fiorentino Morgan Trentanove (28), che ha completato l’en plein famigliare. Premi speciali per i soci di Bagnaia: Martina Giovannetti (34) si è confermata ancora una volta la miglior lady mentre Luca Ascani (35) è risultato il miglior senior.

Andrea Ronchi