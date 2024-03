Golf: bretagna tour. Marini eccezionale. Bene anche Tasselli

L’attività agonistica di marzo al Golf Le Fonti è stata condizionata dal maltempo. Gli organizzatori sono stati costretti a rimandare la tappa del circuito Road to Asiago, in programma sabato, mentre, grazie al lavoro degli addetti al campo, i giocatori hanno potuto prendere parte regolarmente al Bretagna Tour, che è andato in scena sul percorso di Castel San Pietro domenica. Il circuito mette in palio, oltre ai premi di giornata, l’accesso alla finale nazionale anticamera dell’evento conclusivo in Bretagna. Il giovane castellano Matteo Marini ha vinto la gara grazie a un giro in 76 colpi. In prima categoria successo per Valerio Tasselli (33) che ha preceduto Alain Haillant (31) e Alessandro Caruso (30). In seconda Andrea Baldrati (37) ha lasciato gli inseguitori Andrea Benassati e Filippo Battocchi a tre colpi, mentre in terza Vittorio Coraducci (36) ha vinto al termine di un avvincente testa a testa con Stefano Mega, appaiato nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Francesco Coraci (35). Premi speciali a Sabrina Minelli (28) e Alessandro Marcolin (33), rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi