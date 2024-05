Golf. Cavallini è mattatore. Trionfo con 81 colpi

Il fine settimana agonistico del golf nei circoli empolesi ha preso il via, sabato 18 maggio, al golf Bellosguardo di Vinci con la tappa del circuito ’In crociera con il sorriso’. Lorenzo Cavallini è stato il mattatore della giornata imponendosi con 81 colpi. In prima categoria Maurizio Martini (38) ha preceduto Marcello Bertini e Furio Morelli, appaiati a 36 punti.

In seconda exploit di Simonetta Marchionni (44) inavvicinabile per Giuseppe Vigni (41) ed Elena Marconi (39). Domenica 19 maggio a Montelupo Fiorentino tantissimi premi in palio nel Bionike Trophy. Giovanni Badi si è imposto con 76 colpi, quattro oltre il par. Luciano Matteucci (37), Bernardo Rosadini (42), Patrizia Nizzoli (38) e Isabella Cavaciocchi (38) hanno vinto le categorie nette precedendo rispettivamente Leonardo Maestrelli (35), Corrado Roselli (41), Zeno Amerini (37) e Tiziana Maccioni (22). Premi speciali assegnati a Ludovica Della Valentina (44), miglior lady, Marco Tozzini (38), senior, Anna Farina (30), master, e Sandro Bartolini (37), supersenior.

Andrea Ronchi