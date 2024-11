Golf. “Chiusura“ per Ciambella e Bosetti

La Coppa di Chiusura, andata in scena domenica, ha segnato la fine dell’attività agonistica 2024 del Golf Milano. La gara ha visto i giocatori scendere in campo a coppie con la formula Double Foursome. Paolo Ciambella e Barbara Bosetti i vincitori. Nella categoria netta Francesco Esposito e Guido Colombi hanno preceduto Alessandro Zaccardi con Lorenzo Castelli e Alessandro Cesa Bianchi con Giacomo Di Francesco. Premio miglior coppia mista per Davide Brambilla ed Erica Agosti. Coppa di Chiusura anche a Barlassina. La gara è andata in scena con formula Louisiana. Ha vinto la squadra composta da Lorenzo Lanari, Umberto, Giovanni e Franco Toffoletto. Al Golf Brianza oltre 100 giocatori si sono presentati al via della Louisiana a Coppie. Nicolò Codispoti e Nicolò Parise hanno vinto mentre nella categoria netta Massimo e Piero Virgili hanno superato Ludovico Leone e Mattia Galasso.

Andrea Ronchi