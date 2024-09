Golf. Circuito ’Caffè del Doge’. Vince Michelini, Benuzzi al top

Sabato scorso la tappa del circuito Caffè del Doge ha aperto il fine settimana agonistico del Modena Golf & Country. Riccardo Michelini (foto) ha vinto pareggiando il par del percorso di 72 colpi mentre Roberto Benuzzi è stato il migliore assoluto in seconda categoria con 86. Alessio Balugani (41) e Giulia Benuzzi (40) si sono imposti nelle due categorie nette precedendo rispettivamente Nedo Brogi (40) e Roberto Bassissi (39).

Il giorno seguente i giocatori sono tornati in campo per il Challenge Diamantee Blondi, giunto al 35° appuntamento. Il giovane Pietro Guerzoni ha vinto con 74 colpi. In prima categoria Guido Barilla (36) ha preceduto Stefano Calzolari (34), in seconda Fernando Montanari (41) ha avuto la meglio su Matteo Tabarroni, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche, mentre in terza Daniele Pozzi (40) ha superato di misura Enrico Spagnoli.

Andrea Ronchi